Samrabotai.narod.ru - Информационный сайт

Советы для тех, кто только начинает свою карьеру

Эти советы помогут тем, кто уже получил диплом, или же в скором будущем получит его и отправится в далекое плаванье в поисках престижной, высокооплачиваемой работы.

Совет первый

Переоценка своей стоимости на рынке труда — извечная проблема молодых специалистов, которые, в основном, практически не имеют опыта работы. Не все работодатели готовы брать на работу сотрудников без малейшего опыта работы, а те, кто все же рискует, делают это с осознанием того, что молодого человека придется учиться практически всему.

Что ж, для всех нас уже давным-давно известно, что образование в нашей стране не такое уж и качественное, и человек с дипломом менеджера или экономиста не сможет сразу же занять желанную должность, так как, попросту говоря, его знаний хватит максимум на работу секретаря. Для того чтобы быть успешным выпускникам именитых вузов, придется попотеть не меньше, чем выпускникам техникумов. Люди, которые уже попробовали себя в работе экономиста или менеджера, прекрасно понимают, что их знаний маловато, и претендовать на высокую зарплату не стоит.

Тем не менее, «зеленые» студенты, приходя устраиваться на работу впервые, зарплату просят больше в среднем на 500-1000 гривен больше, чем человек с опытом работы. Тут стоит призадуматься: где же в этом логика?

1-е правило успешной карьеры — всегда оцениваете свои возможности реально, а во время собеседования акцент ставьте на то, что вам важнее получить ценный опыт, чем большую зарплату.

Совет второй

Совет третий

Совет четвертый

Совет пятый

Основной аргумент при принятии на работу человека без опыта работы — энтузиазм и желание работать соискателя. Если вы сильно хотите работать в конкретной компании на конкретной должности — вы должны максимально показать, как сильно вы хотите работать, как сильно хотите получить драгоценный опыт именно на этой должности, именно в этой компаний. Ведь, если вы этого хотите не сильно, то и о должности можете забыть. Вместо вас найдется человек с опытом и большим рвением.Вы должны обязательно быть готовы к собеседованию. Иначе просто потеряете возможность положительного исхода оного. Поверьте: неподготовленность могут простить человеку с огромным опытом, но новичку — никогда. Вы должны обязательно принести с собой резюме, портфолио каких-нибудь студенческих работ (если таковые имеются), правильно подобрать одежду и обязательно отрепетировать все возможные ответы на самые разные вопросы интервьюера.Если вы не горите желанием покинуть учебное заведение без опыта работы — можете начать работать уже во время учебы в вузе. Поверьте, что у вас будет больше шансов устроиться на работу после окончания университета, если у вас будет хотя бы год опыта.Учите языки. Если вы знаете хотя бы один иностранный язык — шансы получить работу у вас выше, чем у людей, которые знают, максимум, украинский и русский. Это связано с тем, что сейчас все больше компаний привлекают в свой бизнес иностранных партнеров и инвесторов, расширяют свой бизнес. Соответственно, если вы сможете свободно общаться хотя бы на английском — вы будете очень ценны для компании и, скорее всего, сможете быстро подняться по карьерной лестнице.

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