Samrabotai.narod.ru - Информационный сайт

Что ж, для всех нас уже давным-давно известно, что образование в нашей стране не такое уж и качественное, и человек с дипломом менеджера или экономиста не сможет сразу же занять желанную должность, так как, попросту говоря, его знаний хватит максимум на работу секретаря. Для того чтобы быть успешным выпускникам именитых вузов, придется попотеть не меньше, чем выпускникам техникумов. Люди, которые уже попробовали себя в работе экономиста или менеджера, прекрасно понимают, что их знаний маловато, и претендовать на высокую зарплату не стоит.
Тем не менее, «зеленые» студенты, приходя устраиваться на работу впервые, зарплату просят больше в среднем на 500-1000 гривен больше, чем человек с опытом работы. Тут стоит призадуматься: где же в этом логика?
1-е правило успешной карьеры — всегда оцениваете свои возможности реально, а во время собеседования акцент ставьте на то, что вам важнее получить ценный опыт, чем большую зарплату.
Основной аргумент при принятии на работу человека без опыта работы — энтузиазм и желание работать соискателя. Если вы сильно хотите работать в конкретной компании на конкретной должности — вы должны максимально показать, как сильно вы хотите работать, как сильно хотите получить драгоценный опыт именно на этой должности, именно в этой компаний. Ведь, если вы этого хотите не сильно, то и о должности можете забыть. Вместо вас найдется человек с опытом и большим рвением.
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